Governo | Delrio | ' con ministero Transizione visione ecologica integrale'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "E' certamente una buona notizia l'istituzione del nuovo ministero della Transizione ecologica varata oggi dal Consiglio dei ministri. Un passo istituzionale fondamentale per rendere concreta quella visione di ecologia integrale che ispira l'azione del Governo". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. "Ecologia integrale -aggiunge- significa che le questioni ambientale, economica e sociale vanno tenute insieme, sono tra loro connesse, sono parti di un nuovo modello di sviluppo. Non vi sarà infatti Transizione ecologica se non ci sarà sviluppo sostenibile e se non verrà affrontato insieme a questo il grande tema della questione sociale agendo con determinazione sulle ...

