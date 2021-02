Governo: Brunetta, 'modernizzazione Pa presupposto per costruire Italia futuro ' (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it.

renatobrunetta : Abbiamo la grande responsabilità di attuare le riforme per la produttività all’insegna della semplificazione chirur… - TV7Benevento : Governo: Brunetta, 'modernizzazione Pa presupposto per costruire Italia futuro '... - danieledv79 : RT @Gio15474822: Non vi piacciono Bergonzoni e Brunetta? Prendetevela con il PD che, con l’alternativa Conte- voto, non ha reso possibile u… - galeomirka : @lageloni @dalsenfuggito Conte era peggio di ora? Di un governo con Brunetta Gelmini e tutti gli altri sotto segret… - M5SGiorgio : RT @RaffaAngela: “La Bellanova sottosegretario, non voterò più 5 stelle”, “Brunetta ministro, siete dei pagliacci”… così scrivete. Alcune c… -