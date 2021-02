Governatore BOJ | necessario mantenere tassi “stabilmente bassi”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “È importante oral’intera curva dei rendimentibassa poiché l’economia sta ancora subendo i danni del Covid-19?. È quanto ha detto ildella Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, al Parlamento del Paese, risponendo a una domanda riguardante potenziali cambiamenti aia lungo termine. “La BOJ non ha intenzione di spingere verso l’alto (i rendimenti obbligazionari a 10 anni), sopra il suo obiettivo di circa lo 0%“, ha specificato. I commenti di Kuroda sono arrivati in una fase in cui i rendimenti deisono in aumento in Giappone e nel resto del mondo. Il tasso del titolo giapponese a 10 anni ha raggiunto lo 0,15%, in aumento di 13 punti nell’ultimo mese, il livello più alto dal gennaio 2016. L’obiettivo della BOJ è avere ia ...