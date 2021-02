Gordon Ramsay: «Ho perso 67 milioni di euro a causa del Covid» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli effetti della pandemia non hanno risparmiato nessuno, nemmeno i big della ristorazione mondiale come Gordon Ramsay. Lo chef – e volto noto della tv – che possiede 18 ristoranti a Londra e altri 17 sparsi in tutto il mondo, ha appena confessato in un’intervista al tabloid The Sun di aver subito conseguenze devastanti: «Dal 19 marzo al 3 febbraio di quest’anno abbiamo subito un calo del fatturato di 57,5 ??milioni di sterline (67 milioni di euro, ndr)». Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli effetti della pandemia non hanno risparmiato nessuno, nemmeno i big della ristorazione mondiale come Gordon Ramsay. Lo chef – e volto noto della tv – che possiede 18 ristoranti a Londra e altri 17 sparsi in tutto il mondo, ha appena confessato in un’intervista al tabloid The Sun di aver subito conseguenze devastanti: «Dal 19 marzo al 3 febbraio di quest’anno abbiamo subito un calo del fatturato di 57,5 ??milioni di sterline (67 milioni di euro, ndr)».

zazoomblog : Gordon Ramsay: «Ho perso 67 milioni di euro a causa del Covid» - #Gordon #Ramsay: #perso #milioni - rassegnastampa : Gordon Ramsay: «I miei ristoranti, un buco da 67 milioni di euro causa Covid» - MlLKY_00 : I DREAMED W GORDON RAMSAY HSBDHJSJDJSJDJJXJSNDJ AHHHHH BDBSHDHS HE WAS TEACHING ME HOW TO COOK SHRIMP ?????? - alioscia16 : Gordon Ramsay: «I miei ristoranti, un buco da 67 milioni di euro causa Covid» | Cook - dopilryo : @silvwred Vai vim com cheiro de tempero e feat com erick jacquin e gordon ramsay -