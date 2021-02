Gomorra | prime immagini per la stagione finale della serie cult Sky Original

sportli26181512 : Gomorra 5, il video con le prime immagini dal set della stagione finale: Sono state rilasciate le prime immagini e… - infoitcultura : Gomorra, prime immagini dal set della stagione finale - RBcasting : Le prime immagini della stagione finale di 'Gomorra' con Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito e Arturo M… - SignorCEO : RT @wireditalia: La produzione originale Sky arriverà al capolinea con i prossimi episodi che vedranno il ricongiungimento di Genny Savasta… - Notiziedi_it : FOTO | VIDEO | Gomorra 5, le prime immagini ufficiali dal set -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra prime

Ivana Lotito, Azzurra in '', pubblica lefoto dell'ultima stagione: notevole evoluzione per la moglie di Genny ...Credit: Marco Ghidelli Leimmagini ufficiali della stagione finale di '' con Salvatore Esposito (Genny Savastano), Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), Ivana Lotito (Azzurra Avitabile) e Arturo Muselli (Enzo Sangue ...Sul set anche il ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamoros ...Ivana Lotito, Azzurra in "Gomorra", pubblica le prime foto dell'ultima stagione: notevole evoluzione per la moglie di Genny Savastano.