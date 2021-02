“Gomorra” | le prime immagini della stagione finale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultimo atto per la serie nata dal libro di Roberto Saviano Arrivano le attesedal setdi. Il cult Sky Original prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, tratto dal libro e da un’idea di Roberto Saviano. Lequattro stagioni hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata venduta, un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standardserialità italiana. I nuovi episodi du una se non la più famosa tra le serie italiane nel mondo sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto ...

La quinta e ultima stagione di '' (prossimamente su Sky e NOW TV) è attualmente in produzione. L'ultimo ciak verrà battuto a maggio, ma intanto ecco leimmagini dal set. Genny Savastano (Salvatore Esposito) e il ...L'analisi di Paolo Lugiatoha fatto il suo debutto negli Stati Uniti al Sundance nel 2016: ledue stagioni sono andate in onda su Netflix. La serie, prodotta da Sky Atlantic, ha ...