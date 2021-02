«Gomorra – La serie» | le prime immagini dell’ultima stagione

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita: dopo una lavorazione minata dalla pandemia e costretta a misurarsi con i protocolli di sicurezza, Gomorra – La serie annuncia che terminerà le riprese della sua quinta e ultima stagione nel mese di maggio, permettendo così a Sky e a NOW TV di trasmetterla, con molta probabilità, in autunno. La serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, considerata come uno dei prodotti italiani più importanti dell’ultimo decennio secondo la classifica stilata dal New York Times, riprenderà la storia lì dove si era interrotta, con una Napoli dilaniata dallo scontro sempre più distruttivo tra i Levante e Patrizia e con Genny (Salvatore Esposito) costretto a nascondersi dalla polizia in un bunker segreto, lontano da Azzurra (Ivana Lotito) e dal suo Pietrino.