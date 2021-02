Gomorra 5, riprese in corso: le news sull’ultima stagione (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’attesissima serie tv Gomorra 5 arriverà tra un paio di mesi nel piccolo schermo per la gioia dei fan. Gli attori principali si rimetteranno in gioco per rendere la vicenda avvincente. Ecco tutte le novità che riguardano la nuova stagione. Gomorra – Solonotizie24Gomorra 5, riprese in corso Gomorra è una serie televisiva che si addentra nel mondo criminale del capoluogo campano. E ‘ispirata al libro di Roberto Saviano , il quale racconta l’attività degli spacciatori di droga che ha visto con i propri occhi. Gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ovvero Genny Savastano e Ciro L’immortale, hanno raggiunto una popolarità inaspettata. Sono di nuovo presenti sul set per le riprese iniziate nei giorni scorsi e andranno avanti fino a maggio. La messa ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’attesissima serie tv5 arriverà tra un paio di mesi nel piccolo schermo per la gioia dei fan. Gli attori principali si rimetteranno in gioco per rendere la vicenda avvincente. Ecco tutte le novità che riguardano la nuova– Solonotizie245,inè una serie televisiva che si addentra nel mondo criminale del capoluogo campano. E ‘ispirata al libro di Roberto Saviano , il quale racconta l’attività degli spacciatori di droga che ha visto con i propri occhi. Gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ovvero Genny Savastano e Ciro L’immortale, hanno raggiunto una popolarità inaspettata. Sono di nuovo presenti sul set per leiniziate nei giorni scorsi e andranno avanti fino a maggio. La messa ...

