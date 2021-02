Gomorra 5 | nelle prime foto c' è anche Ciro | il personaggio di Marco D' Amore

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 febbraio 2021)e video backstage dal set di5:immagini c'è, ilinterpretato daD'. Pioggia didal set e un promo backstage di5, quinta e ultima stagione della serie cult Sky Original prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano. Lequattro stagioni hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata venduta, un'accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana. Gli attesissimi nuovi episodi della più famosa ...