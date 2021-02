Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda le intenzioni di voto cresce Forza Italia, calano Pd e Lega ma vola al 17,3% (secondo la rilevazione di SWG per il TG La7) Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione al governo Draghi L'ultimo sondaggio è di: Tecné per Quarta Repubblica del 25 febbraio 2021 Lega - 23,7% ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda ledicresce Forza Italia, calano Pd e Lega ma vola al 17,3% (secondo la rilevazione di SWG per il TG La7) Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione al governo Draghi L'ultimoo è di: Tecné per Quarta Repubblica del 25 febbraio 2021 Lega - 23,7% ...

