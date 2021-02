Gli Stati Uniti bombardano la Siria: 17 morti. Inizia così l’era del “pacifista” Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Gli Stati Uniti bombardano la Siria. Cinque raid aerei americani, ordinati dal presidente americano Joe Biden, sono Stati condotti nella notte al confine con l’Iraq. Nell’attacco sono morte almeno 17 persone che secondo il Dipartimento di Stato Usa facevano parte di milizie “sostenute dall’Iran”. Il Pentagono fa sapere inoltre che i raid sono Stati effettuati come risposta ai recenti attacchi dei gruppi armati filo-iraniani in Iraq. Gli Stati Uniti bombardano la Siria, “sotto la direzione Biden” “Sotto la direzione del presidente Biden, le forze militari statunitensi questa sera hanno condotto attacchi aerei contro gruppi nella Siria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Glila. Cinque raid aerei americani, ordinati dal presidente americano Joe, sonocondotti nella notte al confine con l’Iraq. Nell’attacco sono morte almeno 17 persone che secondo il Dipartimento di Stato Usa facevano parte di milizie “sostenute dall’Iran”. Il Pentagono fa sapere inoltre che i raid sonoeffettuati come risposta ai recenti attacchi dei gruppi armati filo-iraniani in Iraq. Glila, “sotto la direzione” “Sotto la direzione del presidente, le forze militari statunitensi questa sera hanno condotto attacchi aerei contro gruppi nella...

