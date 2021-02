Gli italiani hanno ancora paura del 5G: i risultati dati alla mano (Di venerdì 26 febbraio 2021) La questione del 5G è tutt’altro che risolta in Italia: i cittadini hanno ancora molto paura che il nuovo standard di rete possa influire negativamente sulla loro salute. Come riportato dal ‘corrierecomunicazioni.it‘, i dati raccolti da Prolifics Testing la dicono lunga sulle ricerche effettuate sul Web che mettono in luce alcune keywords piuttosto eloquenti. Gli utenti si chiedono se il 5G è pericolo, sicuro, se fa male alla salute, ed addirittura se è tra le cause di diffusione del Coronavirus (argomento che credevamo ormai superato, evidentemente sbagliando). L’Italia si colloca in nona posizione nella classifica di Prolifics Testing, con 12.910 ricerche mensili, preceduto dal Sud Africa (13,780 ricerche mensili) e seguito dalla Francia (10,030 ricerche mensili). Lo scetticismo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) La questione del 5G è tutt’altro che risolta in Italia: i cittadinimoltoche il nuovo standard di rete possa influire negativamente sulla loro salute. Come riportato dal ‘corrierecomunicazioni.it‘, iraccolti da Prolifics Testing la dicono lunga sulle ricerche effettuate sul Web che mettono in luce alcune keywords piuttosto eloquenti. Gli utenti si chiedono se il 5G è pericolo, sicuro, se fa malesalute, ed addirittura se è tra le cause di diffusione del Coronavirus (argomento che credevamo ormai superato, evidentemente sbagliando). L’Italia si colloca in nona posizione nella classifica di Prolifics Testing, con 12.910 ricerche mensili, preceduto dal Sud Africa (13,780 ricerche mensili) e seguito dFrancia (10,030 ricerche mensili). Lo scetticismo ...

