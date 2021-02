Giuseppe Conte-M5S, Rocco Casalino: «Sono già con la testa in campagna elettorale» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rocco Casalino è stato il portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. La sua è una figura che spesso è diventata bersaglio per via di una comunicazione del premier non sempre apprezzata da tutti e a trecentosessanta gradi, soprattutto nei periodi della pandemia. Ad additarlo frequentemente punti di vista critici che, più che il suo curriculum (è giornalista professionista e ingegnere elettronico), hanno messo in rilievo quella partecipazione al Grande Fratello in giovane età, quasi fosse un'onta. Libro di Rocco Casalino, ottimo riscontro «Il Portavoce». Si chiama così il libro autobiografico che ha scritto di recente e che sta avendo un ottimo riscontro. Un'opera in cui racconta la sua vita ed anche il percorso all'interno del Movimento 5 Stelle. Il partito con cui, da ospite a ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 febbraio 2021)è stato il portavoce dia Palazzo Chigi. La sua è una figura che spesso è diventata bersaglio per via di una comunicazione del premier non sempre apprezzata da tutti e a trecentosessanta gradi, soprattutto nei periodi della pandemia. Ad additarlo frequentemente punti di vista critici che, più che il suo curriculum (è giornalista professionista e ingegnere elettronico), hanno messo in rilievo quella partecipazione al Grande Fratello in giovane età, quasi fosse un'onta. Libro di, ottimo riscontro «Il Portavoce». Si chiama così il libro autobiografico che ha scritto di recente e che sta avendo un ottimo riscontro. Un'opera in cui racconta la sua vita ed anche il percorso all'interno del Movimento 5 Stelle. Il partito con cui, da ospite a ...

