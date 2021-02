Giro di poltrone nei ministeri. Ecco la mappa del nuovo potere. Tra capi di gabinetto e uffici legislativi. Solita infornata di consiglieri e avvocati di Stato (Di venerdì 26 febbraio 2021) I ministri passano ma i capi di gabinetto restano. Va così da sempre. Ci sono consiglieri di Stato, magistrati della Corte dei Conti, avvocati dello Stato e alti funzionari che, nonostante i vari cambi di maggioranza, restano saldi ai loro posti, ora in un dicastero e ora in un altro. Sono loro che gestiscono il vero potere. Una sorta di Governo ombra che, a due settimane dall’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, sembra ormai piuttosto delineato. Partendo proprio da Palazzo Chigi, Draghi come capo di gabinetto ha scelto Antonio Funiciello (nella foto), una lunga carriera all’ombra del Pd, ex braccio destro di Luca Lotti. Come capo dell’ufficio legislativo l’ex presidente della Bce ha poi optato per Carlo Deodato, consigliere di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) I ministri passano ma idirestano. Va così da sempre. Ci sonodi, magistrati della Corte dei Conti,delloe alti funzionari che, nonostante i vari cambi di maggioranza, restano saldi ai loro posti, ora in un dicastero e ora in un altro. Sono loro che gestiscono il vero. Una sorta di Governo ombra che, a due settimane dall’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, sembra ormai piuttosto delineato. Partendo proprio da Palazzo Chigi, Draghi come capo diha scelto Antonio Funiciello (nella foto), una lunga carriera all’ombra del Pd, ex braccio destro di Luca Lotti. Come capo dell’o legislativo l’ex presidente della Bce ha poi optato per Carlo Deodato, consigliere di ...

clikservernet : Giro di poltrone nei ministeri. Ecco la mappa del nuovo potere. Tra capi di gabinetto e uffici legislativi. Solita… - Noovyis : (Giro di poltrone nei ministeri. Ecco la mappa del nuovo potere. Tra capi di gabinetto e uffici legislativi. Solita… - lillosputo : @luca79ind @_Afrodite_A Se dici che hai bloccato tutta Italia per il bene del paese e non per le poltrone e sei ser… - mimmo_rinaldi : @DSantanche #votosubito anzi no. FI e Lega fanno incette di poltrone e voi, fregando i vostri elettori, gli fate da… - ElisabettaGall7 : @AndreaZalone Occhio a prendere in giro i renziani sulle poltrone: la loro risposta, corredata di insulto, è che la… -