Giovedì 25 Febbraio 2021 – 300ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

Ora inizio: 09:31 Con 222 voti a favore, 23 contrari e 7 astenuti, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 2101, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". Il sen. Parrini (PD) ha riferito all'Assemblea gli esiti dei lavori della Commissione, che non ha concluso l'esame del provvedimento. A seguito dell'esame in prima lettura della Camera, il dl risulta ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Febbraio Affidi Val d'Enza: minori riaffidati alle loro famiglie/ Pm "Tornati da mamma e papà" Lo conferma, come si legge ancora su Repubblica, un'annotazione che è stata depositata nella giornata di ieri, giovedì 25 febbraio, da Valentina Salvi, sostituto procuratore di Reggio Emilia nonché ...

Pozzo d'Adda, spaventoso incendio in una ditta di lavorazioni metalliche Notte di fuoco a Pozzo d'Adda , comune lombardo a nord - est di Milano : verso le 21 di ieri, giovedì 25 febbraio, un enorme incendio è divampato nello stabilimento di una ditta di lavorazioni ...

