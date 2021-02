Giovanna Botteri | chi è e cosa fa la bellissima figlia Sarah

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La giornalistaha una: si chiama. Siete curiosi di conoscerla? Ecco chi è la ragazza. Nata nel 1957, laè oggi una giornalista di successo.di Guido, ex direttore della Rai a Trieste,ha ereditato proprio da suo padre la grande passione per la scrittura, per il giornalismo e per i viaggi. Laureata in Filosofia, lanon si è mai fermata e ha sempre viaggiato in diverse parti del mondo, andando alla continua ricerca di conoscenza. Sapete chi è suo? Si chiama. Scopriamo qualin più su di lei. Chi èGinevra Pace, la ...