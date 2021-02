Giornalismo, un corso universitario per “imparare” l’informazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è tempo fino al 1° marzo per iscriversi al corso di alta formazione promosso dall’Università di Padova insieme alla Federazione nazionale stampa italiano (Fnsi), al Sindacato giornalisti Veneto ed Articolo21 liberi di, con la collaborazione del Sindacato giornalisti Trentino Alto Adige, l’Ordine dei giornalisti del Veneto e l’Inpgi. Il tema del corso è: “Raccontare la verità – Come informare promuovendo una società inclusiva e combattere le fake news”. https://www.unipd.it/inclusione/altaformazione-passione-verita Dieci lezioni on line, con cadenza quindicinale, al sabato mattina dalle 9 alle 13 e al venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, che si snodano dal 10 aprile a fine ottobre, al termine delle quali si conseguirà un diploma universitario. Un itinerario formativo studiato per aree tematiche sviluppate sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è tempo fino al 1° marzo per iscriversi aldi alta formazione promosso dall’Università di Padova insieme alla Federazione nazionale stampa italiano (Fnsi), al Sindacato giornalisti Veneto ed Articolo21 liberi di, con la collaborazione del Sindacato giornalisti Trentino Alto Adige, l’Ordine dei giornalisti del Veneto e l’Inpgi. Il tema delè: “Raccontare la verità – Come informare promuovendo una società inclusiva e combattere le fake news”. https://www.unipd.it/inclusione/altaformazione-passione-verita Dieci lezioni on line, con cadenza quindicinale, al sabato mattina dalle 9 alle 13 e al venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, che si snodano dal 10 aprile a fine ottobre, al termine delle quali si conseguirà un diploma. Un itinerario formativo studiato per aree tematiche sviluppate sulla ...

