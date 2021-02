Giochi olimpici Torino 2006, 15 anni fa la cerimonia che lasciò il mondo a bocca aperta (Di venerdì 26 febbraio 2021) La cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali si è tenuta il 26 febbraio 2006 alle ore 20 nello Stadio Olimpico di Torino, ottenendo circa 800 milioni di contatti televisivi (vincendo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladi chiusura dei XXinvernali si è tenuta il 26 febbraioalle ore 20 nello Stadio Olimpico di, ottenendo circa 800 milioni di contatti televisivi (vincendo...

3x3Italia : RT @Italbasket: Giochi Olimpici @Tokyo2020 Definite le date dei Tornei Pre-Olimpici 3x3 1??Graz (Austria) 26-30 maggio 2??Debrecen (Ungher… - Italbasket : Giochi Olimpici @Tokyo2020 Definite le date dei Tornei Pre-Olimpici 3x3 1??Graz (Austria) 26-30 maggio 2??Debrecen… - sghi29 : RT @RaiRadio2: Il #25febbraio 1988 Alberto Tomba vinceva due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary, in Canada??si interrupp… - RaiRadio2 : Il #25febbraio 1988 Alberto Tomba vinceva due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary, in Canada??si… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 25 febbraio 1952: Si chiudono a Oslo, in Norvegia, la VI Giochi olimpici invernali -