Giochi, Codere: ‘In nome legalità’, senza regole non c’è gioco sicuro’ (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’interesse della malavita per il settore del gioco d’azzardo non è certo una novità portata dalla pandemia. Fino agli inizi del 2000 questa attività era quasi un’esclusiva del mondo illegale e quindi priva di controllo. Per fare la fotografia della situazione in Italia, si confrontano oggi in streaming gli esperti del settore in occasione di “In nome della legalità”, l’evento ideato e promosso da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale. La regolamentazione del gioco in Italia è stata dettata in primis da ragioni di controllo e di ordine pubblico, ma ha generato anche un non trascurabile positivo impatto sulle entrate erariali. Dieci mesi di chiusura di sale bingo, sale Giochi e scommesse, casinò, corner slot di bar e tabaccai hanno prodotto un mancato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’interesse della malavita per il settore deld’azzardo non è certo una novità portata dalla pandemia. Fino agli inizi del 2000 questa attività era quasi un’esclusiva del mondo illegale e quindi priva di controllo. Per fare la fotografia della situazione in Italia, si confrontano oggi in streaming gli esperti del settore in occasione di “Indella legalità”, l’evento ideato e promosso daItalia, multinazionale di riferimento nel settore dellegale. La regolamentazione delin Italia è stata dettata in primis da ragioni di controllo e di ordine pubblico, ma ha generato anche un non trascurabile positivo impatto sulle entrate erariali. Dieci mesi di chiusura di sale bingo, salee scommesse, casinò, corner slot di bar e tabaccai hanno prodotto un mancato ...

