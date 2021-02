Ginnastica | suicida ex tecnico della nazionale Usa coinvolto nello scandalo degli abusi

AnnaFado : RT @RaiNews: Geddert, 63 anni, che guidò le atlete alle Olimpiadi di Londra 2012, era stato raggiunto da 24 capi d'imputazione al termine d… - Notiziedi_it : Suicida John Geddert, allenatore olimpico di ginnastica degli Stati Uniti: abusi su atlete dai 13 ai 16 anni - LuisCha86179752 : RT @Gazzetta_it: #Ginnastica, suicida #Geddert: l’ex allenatore della nazionale #Usa coinvolto nello scandalo degli abusi - RaiNews : Geddert, 63 anni, che guidò le atlete alle Olimpiadi di Londra 2012, era stato raggiunto da 24 capi d'imputazione a… - zazoomblog : Suicida ex coach olimpico di ginnastica Usa accusato di abusi sulle atlete - #Suicida #coach #olimpico #ginnastica -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica suicida

Si è tolto la vita dopo l'ex allenatore della nazionale Usa diJohn Geddert, accusato di aver costretto le ragazze ad allenarsi e poi a subire violenze nella sua palestra nel Michigan. Secondo la Polizia il suo corpo è stato trovato in un'area di sosta,...Geddert era l'ex proprietario del Twistars Gymnastics Club del Michigan, uno dei luoghi in cui Larry Nassar, ex medico di, aveva ammesso di aver abusato sessualmente di giovani atlete.Si è ucciso John Geddert, l’allenatore 63enne della squadra di ginnastica femminile olimpica degli Stati Uniti del 2012, accusato di 24 casi di abusi su giovani ginnaste. Ne ha dato notizia il procura ...L'ex coach olimpico Usa di ginnastica femminile John Geddert si è suicidato. Il corpo è stato trovato poche ore dopo essere stato incriminato per traffico di esseri umani e abusi sessuali contro ...