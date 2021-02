Giappone | balzo della produzione industriale a gennaio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – È volata ladelle fabbrichesi a. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzatodovrebbe esser salito del 4,2% dopo il -1% registrato ad dicembre. Il dato appare al di sopra delle attese che indicavano un +4%. Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano un andamento altalenantecrescita: quella ad un mese (febbraio) un aumento del 2,1% e quella a due mesi (marzo) un calo del 6,1%. Su base annua il dato non destagionalizzatoè indicato ancora in contrazione del 5,3%. L’aumentoa ...

