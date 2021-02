GFVip, Ivana Mrazova pubblica un post ambiguo su Instagram: è finita con Luca Onestini? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le voci su una possibile crisi, o addirittura rottura, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si fanno sempre più insistenti. I due, dopo il Grande Fratello Vip, non si sono mai lasciati e non hanno mai dato modo di far circolare voci su ipotetiche crisi, ma questa volta sembrerebbe essere diverso. Ivana Mrazova pubblica UN L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le voci su una possibile crisi, o addirittura rottura, trasi fanno sempre più insistenti. I due, dopo il Grande Fratello Vip, non si sono mai lasciati e non hanno mai dato modo di far circolare voci su ipotetiche crisi, ma questa volta sembrerebbe essere diverso.UN L'articolo

sonoingenua_ : Non ditemi che Luca e Ivana si sono lasciati perché altrimenti non ho più certezze???? #gfvip - mayfrayn67 : RT @IsaeChia: #GfVip, #LucaOnestini e #IvanaMrazova in crisi? Gli indizi #uominiedonne - luceecenere_ : Flaherty re indiscusso di quella edizione ricordo ancora quando ha mangiato la peperonata congelata di notte, era s… - pvsychood : RT @seituilsole: Raga ma ve lo ricordate l’armadio, “Chechu que pasa?”, le bimbe di GDL, gli Oneston, Malgioglio che prende un pugno da Cec… - seituilsole : Raga ma ve lo ricordate l’armadio, “Chechu que pasa?”, le bimbe di GDL, gli Oneston, Malgioglio che prende un pugno… -