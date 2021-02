GF Vip | Rosalinda Cannavò scrive una lettera d’addio agli altri concorrenti | ecco il suo contenuto – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 26 febbraio 2021), ad un passo dalla semifinale di stasera, anche per paura di una possibile eliminazione essendo in nomination contro un pezzo da novanta come Stefania Orlando, ha deciso dire unadi addioamici del Grande Fratello Vip. Ladiil suoAndrea, sei un amico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.