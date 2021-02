GF Vip, Giacomo Urtisi ne è sicuro: ‘I migliori non vincono mai’, la sorprendente rivelazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fuori dalla casa del Gf Vip non si fa altro che parlare di chi sarà il vincitore, a tal proposito, Giacomo Urtis fa un’importante rivelazione. Manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip e la tensione cresce, sia fuori che dentro. Tre finalisti sono già stati acclamati: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fuori dalla casa del Gf Vip non si fa altro che parlare di chi sarà il vincitore, a tal proposito,Urtis fa un’importante. Manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip e la tensione cresce, sia fuori che dentro. Tre finalisti sono già stati acclamati: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

