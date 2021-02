GF Vip, Dayane Mello ancora nella bufera per il tradimento a Rosalinda: la dura accusa di Antonella Elia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ‘tradimento’ di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò è oggetto di dibattito al Grande Fratello Vip. La scelta di gioco maturata dalla modella ha creato numerose polemiche e, anche questa sera, l’atmosfera è incandescente. Il dibattito si scatena in salone ma anche in studio, con una agguerrita Antonella Elia che lancia una forte accusa a Dayane. bufera su Dayane Mello e la sua scelta di gioco Dayane Mello è al centro delle polemiche e, questa volta, quasi tutti sembrano essere contro di lei. La modella, nel corso della scorsa puntata, ha infatti mandato al televoto Stefania e Rosalinda, sacrificando così l’attrice e sua grande amica pur di punire la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ‘’ diCannavò è oggetto di dibattito al Grande Fratello Vip. La scelta di gioco maturata dalla modella ha creato numerose polemiche e, anche questa sera, l’atmosfera è incandescente. Il dibattito si scatena in salone ma anche in studio, con una agguerrita Antoche lancia una fortesue la sua scelta di giocoè al centro delle polemiche e, questa volta, quasi tutti sembrano essere contro di lei. La modella, nel corso della scorsa puntata, ha infatti mandato al televoto Stefania e, sacrificando così l’attrice e sua grande amica pur di punire la ...

