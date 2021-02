GF Vip, chi sarà il nuovo eliminato tra Stefania e Rosalinda secondo i followers di Nonsolo.tv? (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco chi sarà l’eliminato dal GF Vip 5 secondo i sondaggi di Nonsolo.tv: a scontrarsi al televoto Stefania e Rosalinda Il Grande Fratello vip 5 è ormai giunto agli sgoccioli e i giochi si fanno sempre più duri. Nella puntata della semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini si scontrano al televoto Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Il televoto è positivo e dunque la domanda rivolta ai telespettatori è “chi vuoi salvare?”. Noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio ai nostri followers su Instagram per sapere un po’ le loro preferenze. Stando a quanto rivelano i risultati finali, ad avere la meglio sarà Stefania Orlando con il 72 % delle preferenze contro il 28% ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco chil’dal GF Vip 5i sondaggi di.tv: a scontrarsi al televotoIl Grande Fratello vip 5 è ormai giunto agli sgoccioli e i giochi si fanno sempre più duri. Nella puntata della semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini si scontrano al televotoOrlando eCannavò. Il televoto è positivo e dunque la domanda rivolta ai telespettatori è “chi vuoi salvare?”. Noi di.tv abbiamo lanciato un sondaggio ai nostrisu Instagram per sapere un po’ le loro preferenze. Stando a quanto rivelano i risultati finali, ad avere la meglioOrlando con il 72 % delle preferenze contro il 28% ...

