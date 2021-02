GF Vip 5: Pierpaolo Pretelli aveva il biglietto di ritorno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli Questo pomeriggio, al Grande Fratello Vip 5, è stato risolto un piccolo mistero: dopo mesi di attesa, esattamente dalla seconda puntata andata in onda l’ormai lontano 18 settembre 2021, si è infatti scoperto chi deteneva il biglietto di ritorno che, come da regolamento, avrebbe dato nuovamente accesso in casa a chi lo deteneva, nonostante un’eliminazione decisa dal televoto. Il possessore dello stesso era Pierpaolo Pretelli, in realtà già in finalissima da diverse settimane. In vista della semifinale, che andrà in onda stasera su Canale 5, a ciascuno dei concorrenti “veterani” ancora in gioco è stato infatti chiesto di aprire la sua rispettiva busta per scoprire chi tra Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e i già finalisti ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 febbraio 2021)Questo pomeriggio, al Grande Fratello Vip 5, è stato risolto un piccolo mistero: dopo mesi di attesa, esattamente dalla seconda puntata andata in onda l’ormai lontano 18 settembre 2021, si è infatti scoperto chi deteneva ildiche, come da regolamento, avrebbe dato nuovamente accesso in casa a chi lo deteneva, nonostante un’eliminazione decisa dal televoto. Il possessore dello stesso era, in realtà già in finalissima da diverse settimane. In vista della semifinale, che andrà in onda stasera su Canale 5, a ciascuno dei concorrenti “veterani” ancora in gioco è stato infatti chiesto di aprire la sua rispettiva busta per scoprire chi tra Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e i già finalisti ...

_nothjngood : RT @grande_flagello: I biglietti di ritorno non sono più validi dalla semifinale. I vip li aprono. Pierpaolo aveva quello vincente. Non c'è… - Dalia51552942 : RT @MarioBro66: Pierpaolo non ha dimenticato Elisabetta e Giulia sbotta #gfvip #prelemi #gregorelli - MarioBro66 : Pierpaolo non ha dimenticato Elisabetta e Giulia sbotta #gfvip #prelemi #gregorelli - bbixnca : RT @grande_flagello: I biglietti di ritorno non sono più validi dalla semifinale. I vip li aprono. Pierpaolo aveva quello vincente. Non c'è… - Pluviophile_G : RT @Novella_2000: Vengono aperti tutti i biglietti di ritorno: ecco chi aveva quello vincente (VIDEO) #gfvip -