Gf Vip 5, da questa sera il 'biglietto di ritorno' per l'eliminato non sarà più valido: ecco chi ce l'aveva (Di venerdì 26 febbraio 2021) Siamo ormai agli sgoccioli, la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sta per terminare. questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti che hanno già un posto assicurato per la finalissima di lunedì ci sono Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. questa sera, invece, verranno decretati gli ultimi concorrenti che potranno giocarsi la vittoria finale. Poco fa i gieffini hanno scoperto il contenuto dei 'biglietti di ritorno' che sono stati consegnati a chi di loro ha varcato la fatidica porta rossa a settembre. Tra chi è rimasto, dunque, solo Samantha De Grenet non ha ricevuto il biglietto in questione, essendo entrata nella Casa solo qualche settimana fa. I biglietti, infatti, da stasera non saranno più validi.

