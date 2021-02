Germania - Il mondo accademico alla Merkel | Le auto elettriche non risolvono il problema emissioni

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tema dell'effettiva sostenibilità dell'elettrico, da noi sottoposto al fact-checking su Quattroruote di febbraio, è caldo non solo sul fronte industriale, ma anche su quello scientifico. A fare eco agli interventi di manager del calibro di Toyoda, Tavares e del ceo della Bosch Volkmar Denner c'è infatti un gruppo di scienziati tedeschi fortemente critico nei confronti delle politiche dellache, con lauti sussidi, supportano una rapida transizionemobilità a batteria. In una letteracancelliera, oltre 60 tra accademici e professionisti, guidati dal professor Thomas Villner dell'Università di scienze applicate di Amburgo, invocano, nella lotta alledi CO2, una maggiore apertura ad altre tecnologie, proponendo, per esempio, una rivalutazione dei biocombustibili e dei carburanti sintetici. Il ...

