Germania, acquisti mascherine: deputato Csu indagato per corruzione ed evasione fiscale. Il Bundestag revoca l'immunità all'unanimità (Di venerdì 26 febbraio 2021) La procura di Monaco ha aperto un'indagine per evasione fiscale e corruzione nei confronti del deputato tedesco Georg Nüßlein, vice-capogruppo dell'Unione Csu-Cdu di Angela Merkel. L'inchiesta riguarda un'intermediazione tra un produttore di mascherine e il governo tedesco e bavarese per la quale, secondo la stampa tedesca, Nüßlein ha ricevuto per la consulenza circa 650mila euro. Per la procura questo somma di denaro, pagata alla società Tectum, non è stata tassata. Da qui la doppia accusa di corruzione ed evasione. Giovedì il Bundestag ha revocato l'immunità parlamentare a Nüßlein votando all'unanimità per l'autorizzazione a procedere. Sono così scattate le perquisizioni in 13 proprietà.

