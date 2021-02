Gentiloni: ritiro misure sostegno andrà gestito “molto attentamente” (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se vogliamo evitare di ripetere gli errori del passato e una impennata dei fallimenti, dovremo gestire molto attentamente il ritiro delle misure di sostegno all’economia”. Lo ha affermato il Commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo allo European Fiscal Board, precisando che “questo significa passare gradualmente da aiuti generalizzati a misure più mirate. Dovremo aumentare gli incentivi all’occupazione, per sostenere la transizione e ridurre i rischi di disoccupazione di lungo termine. E dovremo anche fare la distinzione tra imprese sostenibili e non: una questione non facile”. “L’analisi economica e gli indicatori di mercato – ha aggiunto – segnalano tassi di interesse che resteranno bassi nel futuro prevedibile, zavorrati dall’eccesso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se vogliamo evitare di ripetere gli errori del passato e una impennata dei fallimenti, dovremo gestireildellediall’economia”. Lo ha affermato il Commissario Ue all’Economia, Paolointervenendo allo European Fiscal Board, precisando che “questo significa passare gradualmente da aiuti generalizzati apiù mirate. Dovremo aumentare gli incentivi all’occupazione, per sostenere la transizione e ridurre i rischi di disoccupazione di lungo termine. E dovremo anche fare la distinzione tra imprese sostenibili e non: una questione non facile”. “L’analisi economica e gli indicatori di mercato – ha aggiunto – segnalano tassi di interesse che resteranno bassi nel futuro prevedibile, zavorrati dall’eccesso ...

