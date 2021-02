Genova, una professoressa di lettere lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus e associazioni. E non dimentica la sua badante (Di venerdì 26 febbraio 2021) La professoressa di lettere Marisa Cavanna lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus, istituzioni e associazioni. Nel suo testamento, tra gli eredi, compaiono infatti 16 enti, di cui molti nella provincia di Genova. Oltre al lascito, prima di morire lo scorso 9 dicembre, l’ex insegnante di 96 anni aveva preparato anche il suo necrologio, in cui ringraziava i medici che l’avevano assistita e tutti gli allievi conosciuti durante la sua lunga carriera, senza dimenticare la donna che negli ultimi mesi di vita l’ha assistita e curata, a cui ha destinato 3,7 milioni di euro. Riservata e molto religiosa, la “signorina Cavanna” come la chiamava un amico, era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) LadiMarisa Cavannain25di, istituzioni e. Nel suo testamento, tra gli eredi, compaiono infatti 16 enti, di cui molti nella provincia di. Oltre al lascito, prima di morire lo scorso 9 dicembre, l’ex insegnante di 96 anni aveva preparato anche il suo necrologio, in cui ringraziava i medici che l’avevano assistita e tutti gli allievi conosciuti durante la sua lunga carriera, senzare la donna che negli ultimi mesi di vita l’ha assistita e curata, a cui ha destinato 3,7di. Riservata e molto religiosa, la “signorina Cavanna” come la chiamava un amico, era stata ...

