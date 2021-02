Genova ricorda le vittime del Covid | silenzio e preghiere a Staglieno

Leggi su dire

(Di venerdì 26 febbraio 2021) GENOVA – Silenzio e campane. La caligo che avvolge la città dona un’atmosfera ancora più solenne. Alle 9.05 i rintocchi a lutto fermano Genova per un minuto, a ricordare le vittime del covid. A un anno dall’esplosione della pandemia, in Liguria i decessi sono stati fin qui 3.615. La cerimonia ufficiale questa mattina a porte chiuse nel Pantheon di Staglieno. Ci sono il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il prefetto Carmen Perrotta, ma anche l’arcivescovo Marco Tasca, il pastore William Jourdan per la chiesa Valdese, padre Tony Dickinson per la chiesa d’Inghilterra, il pastore Lino Gabbiano per la chiesa Battista, Alfredo Maiolese per la comunità islamica, Elisabetta Lodoli per la comunità buddista. Un momento sobrio, con due brevi interventi di Bucci e Toti, una preghiera di Tasca e una sonata per violino di Bach a unire tutte e quattro le province liguri. Poi, un momento di raccoglimento al campo covid, mille fosse per circa 2.500 metri quadrati proprio ai piedi del Pantheon.