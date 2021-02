**Genova: crollo cimitero Camogli, Codacons avvia class action cittadini danneggiati** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Il Codacons lancia oggi una azione risarcitoria collettiva in favore delle famiglie che, a causa della frana che ha investito il cimitero di Camogli, hanno visto le tombe dei propri cari andare distrutte. “Moltissime famiglie hanno visto sgretolarsi sotto i loro occhi il luogo di sepoltura dei propri parenti defunti le cui salme, ora, rischiano di non essere più ritrovate -spiega il Codacons- Molte le ombre che tutt’oggi rimangono sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto tutelare il territorio e la zona, al punto che la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti”.“Abbiamo deciso di scendere in campo al fianco di tutte le famiglie coinvolte nella vicenda con due distinte iniziative -prosegue l’Associazione- Un esposto/denuncia alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Illancia oggi una azione risarcitoria collettiva in favore delle famiglie che, a causa della frana che ha investito ildi, hanno visto le tombe dei propri cari andare distrutte. “Moltissime famiglie hanno visto sgretolarsi sotto i loro occhi il luogo di sepoltura dei propri parenti defunti le cui salme, ora, rischiano di non essere più ritrovate -spiega il- Molte le ombre che tutt’oggi rimangono sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto tutelare il territorio e la zona, al punto che la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti”.“Abbiamo deciso di scendere in campo al fianco di tutte le famiglie coinvolte nella vicenda con due distinte iniziative -prosegue l’Associazione- Un esposto/denuncia alla ...

