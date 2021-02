Gemelle sconfiggono il Covid  | festa per i 70 anni tenendosi per mano 

Leggi su agi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI- Non solo hanno vinto contro il Covid-19 ma hanno potuto spegnere insieme, mano nella mano, 70 candeline. Odda e Prima Ravaglia, duecesenati a cui è stato diagnosticato alla nascita un ritardo mentale, sono unite da tutta la vita e hanno dovuto condividere, lo scorso dicembre, la lotta contro il virus che le ha affaticate strappandole alla loro quotidianità. Dopo settimane di positività, tra cure e isolamento, sono tornate nella loro seconda casa, il Centro diurno socio-occupazionale 'Il Biancospino' di Cesena dove insieme agli altri utenti e operatori hanno potuto festeggiare il loro settantesimo compleanno. “Le sorelle Ravaglia – commenta l'Assessora ai servizi per la persona del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo – rappresentano per tutti noi la speranza: la vita è più forte di qualsiasi altra avversità e il raggiungimento di questo traguardo è ...