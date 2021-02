GELO dalla Russia, era il BURAN con NEVE eccezionale sino a Roma e Napoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono trascorsi appena tre anni da una pagina di storia meteo indimenticabile, con l’Italia che finì nel freezer per effetto di correnti glaciali di origine russa. La fine di febbraio del 2018 è stata caratterizzata da una delle ondate di GELO e NEVE più forti e tardive degli ultimi decenni. Italia nel freezer con bufere di NEVE a fine febbraio 2018La fase clou realizzò proprio tra il 25 ed il 26 febbraio, a seguito del massiccio afflusso di un blocco d’aria gelida continentale. Le temperature precipitarono sotto lo zero sul Nord Italia, con fiocchi coreografici un po’ ovunque e fin sulla costa ligure. Le precipitazioni nevose più importanti si concentrarono al Centro-Sud, a seguito dei contrasti innescati dal GELO russo con un minimo depressionario che si scavò sul Tirreno. L’azione combinata d’aria umida dal mare ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono trascorsi appena tre anni da una pagina di storia meteo indimenticabile, con l’Italia che finì nel freezer per effetto di correnti glaciali di origine russa. La fine di febbraio del 2018 è stata caratterizzata da una delle ondate dipiù forti e tardive degli ultimi decenni. Italia nel freezer con bufere dia fine febbraio 2018La fase clou realizzò proprio tra il 25 ed il 26 febbraio, a seguito del massiccio afflusso di un blocco d’aria gelida continentale. Le temperature precipitarono sotto lo zero sul Nord Italia, con fiocchi coreografici un po’ ovunque e fin sulla costa ligure. Le precipitazioni nevose più importanti si concentrarono al Centro-Sud, a seguito dei contrasti innescati dalrusso con un minimo depressionario che si scavò sul Tirreno. L’azione combinata d’aria umida dal mare ...

