Gattuso, frasi blasfeme in Crotone - Napoli: 3000 euro di multa (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'allenatore del Napoli, Gattuso , è stato sanzionato con un'ammenda di 3 mila euro per aver violato "l'art. 4, comma 1, e l'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva nel corso della gara Crotone - ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'allenatore del, è stato sanzionato con un'ammenda di 3 milaper aver violato "l'art. 4, comma 1, e l'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva nel corso della gara- ...

junioreraldo : RT @GoalItalia: Gattuso sanzionato per espressione blasfema in Crotone-Napoli: patteggia per 3mila euro ? - GoalItalia : Gattuso sanzionato per espressione blasfema in Crotone-Napoli: patteggia per 3mila euro ? - Paroladeltifoso : Ufficiale – Multa per Gattuso per frasi blasfeme in Crotone-Napoli - NapoliVertical : Thread delle frasi di Gattuso ?? - ChiaraaaaT : Le frasi must di Gattuso: “Non annusiamo il pericolo” “Ci manca il veleno” “Napoli piazza difficile” -