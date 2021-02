Galliani positivo al Covid | lo comunica il Monza

Corriere : Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter - DiMarzio : Lo comunica il club con una nota ufficiale - _SiGonfiaLaRete : Monza, l’amministratore delegato Adriano Galliani positivo al Covid: il comunicato ?? - CorriereQ : Covid, nel Monza positivo Galliani - TUTTOJUVE_COM : Monza, Galliani positivo al Covid - 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani positivo

'A. C. Monza comunica che Adrianoè risultatoal Covid - 19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, ...Il Coronavirus colpisce anche Adriano, amministratore delegato del Monza. L'annuncio ufficiale della società Anche Adrianoè risultatoal Covid - 19. Lo ha reso noto il Monza attraverso un comunicato ufficiale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! Dopo il ...Il Monza, mediante un comunicato, annuncia che l'amministratore delegato Adriano Galliani e risultato positivo al Covid-19."A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui ...