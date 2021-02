G20, il ministro Franco: “Se serve rilanciare gli sforzi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro Franco dopo il G20: “Qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno fiscale e monetario dovrebbe essere evitato”. ROMA – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo un primo G20 in videoconferenza: “Le condizioni sanitarie ed economiche rimangono difficili – ha detto il titolare del Mef, riportato dal Corriere della Sera – dobbiamo monitorare la situazione e se serve rilanciare gli sforzi . Qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno fiscale e monetario dovrebbe essere evitato“. La campagna di vaccinazione Il ministro Franco ha parlato anche delle incertezze dovute alla campagna di vaccinazione: “Nonostante la disponibilità di vaccini e il rafforzamento delle ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildopo il G20: “Qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno fiscale e monetario dovrebbe essere evitato”. ROMA – Ildell’Economia, Daniele, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo un primo G20 in videoconferenza: “Le condizioni sanitarie ed economiche rimangono difficili – ha detto il titolare del Mef, riportato dal Corriere della Sera – dobbiamo monitorare la situazione e segli. Qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno fiscale e monetario dovrebbe essere evitato“. La campagna di vaccinazione Ilha parlato anche delle incertezze dovute alla campagna di vaccinazione: “Nonostante la disponibilità di vaccini e il rafforzamento delle ...

news_mondo_h24 : G20, il ministro Franco: “Se serve rilanciare gli sforzi” - Giacometta3 : RT @repubblica: Web tax, si punta all'accordo entro luglio: L'intesa per una tassazione delle società multimediali accelera. Il ministro Fr… - raspa90 : RT @repubblica: Web tax, si punta all'accordo entro luglio: L'intesa per una tassazione delle società multimediali accelera. Il ministro Fr… - repubblica : Web tax, si punta all'accordo entro luglio: L'intesa per una tassazione delle società multimediali accelera. Il min… - Archifabrizio : #G20, Ministro #Franco: 'Ripresa fragile, no al ritiro prematuro degli aiuti' -