G20 | allarme per crescita diseguaglianze “tra paesi e all’interno dei paesi” Possibili nuove misure di sostegno

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Prima sessione del vertice G20 sotto la presidenza italiana. Al centro, naturalmente, le ricadute della pandemia. I ministri e governatori riuniti oggi “riconoscono che nonostante l’avvio delle campagne di vaccinazione e l’evidenza di primi segnali di ripresa, permangono difficoltà sia da un punto di vista economico che sanitario”. Si legge in una nota della presidenza di turno. “I Membri concordano sulla volontà di rafforzare il coordinamento internazionale per affrontare le attuali sfide globali, partendo da priorità condivise e da un approccio multilaterale”. La pandemia “ha ampliato lesiadeiche fra i”, una tendenza che va invertita il più presto possibile perché impatta sulla ripresa globale, ha spiegato il ministro dell’Economia, Daniele ...

condite ovviamente dagli allarmi tipici dell'ora più buia. Le conclusioni sono state affidate al padrone di casa, il titolare del Mef, Daniele Franco, al suo primo G20. Due le conclusioni del ...AGI - Gli ultimi impegni presi dagli Stati firmatari dell'accordo di Parigi sul clima non bastano, e sono "molto lontani" dagli obiettivi fissati. A lanciare un "allarme rosso" e a sollecitare i Paesi ...