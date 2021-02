G.I. Joe. Primo raid in Siria contro gruppi filo-Iran della presidenza Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo, il Primo da quando si è insediato Joe Biden, contro una struttura legata ad una milizia filo Iraniana in Siria, dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro. Si tratta della risposta ai recenti attacchi contro le forze Usa in Iraq, iniziati il 15 febbraio e proseguiti nei giorni scorsi, e attribuiti a milizie alleate a Teheran. Secondo l’Osservatorio Siriano dei diritti dell’uomo, “gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizioni (...) ci sono molti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo, ilda quando si è insediato Joeuna struttura legata ad una miliziaiana in, dopo tre separati attacchi missilisticile forze americane in Iraq. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacitàmilizia di condurre altri attacchi in futuro. Si trattarisposta ai recenti attacchile forze Usa in Iraq, iniziati il 15 febbraio e proseguiti nei giorni scorsi, e attribuiti a milizie alleate a Teheran. Secondo l’Osservatoriono dei diritti dell’uomo, “gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizioni (...) ci sono molti ...

