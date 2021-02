Furbetti | spunta la senatrice leghista che in estate ha chiesto il ' bonus centri estivi'

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti spunta

Globalist.it

La cacceranno? "Dopo lo scandalo deidel bonus da 600 euro dell'Inps -che Salvini aveva promesso di cacciare dal partito, cosa poi mai avvenuta - la Lega si trova nuovamente coinvolta in un episodio imbarazzante. Da quanto si apprende, infatti, la senatrice del ...IL PROCESSO Boscoreale, reati in prescrizione:salvi i 91del municipio I dettagli della scoperta, in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Parco Archeologico dei Campi ...Persone vaccinate senza averne diritto di priorità, i NAS spulciano oltre 4mila nomi alla ricerca dei furbetti del vaccino. Dal primo step spuntano nomi noti estranei alla sanità.PAGNACCO. Spuntano anche in Friuli i furbetti del cashback. Quelle persone che con la speranza di ottenere il rimborso promesso dal governo, si cimentano con decine di rifornimenti di carburante di po ...