Fuori Borrelli | dentro Fabrizio Curcio Chi è il nuovo capo della Protezione Civile

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Fino ad oggi i segnali di discontinuità rispetto al governo Conte non sono stati molti. Oggi però il premier Mario Draghi ha deciso di battere un colpo, sostituendo ilAngelo, noto a tutti per i suoi bollettini quotidiani sui contagi,era sparito dai radar da giorni, un’eclissi che aveva fatto presagire la sua sostituzione., chi è ilLaurea in Ingegneria a La Sapienza di Roma, due master – suEuropea e sulla ...

comeicinesi : Curcio si riprende la protezione civile. Fuori Borrelli - IlPrimatoN : Draghi rimuove Borrelli e nomina Curcio. Ecco chi è il nuovo capo della Protezione Civile - LucianoRomeo9 : Cambio al vertice della Protezione Civile: fuori Borrelli, torna Fabrizio Curcio - FrittittaD : E anche Borrelli fatto fuori, ci stiamo avvicinando - sakura_san88 : @borrelli_rita @chiacolo96 Stai calma prima di tutto. Almeno in un paio di occasioni, tipo quando è uscita Giulia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori Borrelli

Ad Angeloi ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Ore 15." si sottolinea " che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di...Nel corso della riunione sarà preso in esame,sacco, anche il testo del dpcm di contrasto ... il presidente del Consiglio potrebbe sostituire l'attuale capo Angelo, in primissima linea ...L’omicida di Fortuna Bellisario torna a casa ai domiciliari, Europa Verde: “Vergognoso che un assassino sia già fuori.Fabrizio Curcio torna alla Protezione Civile. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo ha nominato nuovo Capo del Dipartimento in sostituzione di Angelo Borrelli, il cui mandato era in scadenza a ...