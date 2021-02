Fumogeni | bandiere e stadio pieno | il ritorno della Stella Rossa da Milano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tributo da brividi per laa Belgrado, accolta in maniera calorosa dai tifosi: la squadra di Stankovic ha ricevuto un tributo da brividi dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Milan. Eliminazione avvenuta senza sconfitte, un doppio pareggio, 2-2 all’andata e 1-1 a San Siro. I gol in trasferta hanno favorito la compagine rossonera, salvata poi nel finale anche dalle parate di Donnarumma. Un doppio confronto che comunque ha soddisfatto i tifosi serbi che comunque hanno applaudito i propri beniamini dopo la gara di ieri sera a San Siro. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

