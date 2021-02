FUJIFILM GFX 100S: Bonus Trade-In per sconti fino a 500 euro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Arrivano gli sconti del Bonus Trade-In dedicati a FUJIFILM GFX 100S, la nuovissima mirrorless medio formato da ben 100 MP con un form factor più compatto e con interessanti funzionalità video Dal 4 marzo fino al 30 aprile 2021, avvalersi della potenza, versatilità, affidabilità e qualità di scatto di FUJIFILM GFX 100S è possibile e altresì conveniente, grazie alla promozione Trade-In del valore di 500 euro iva inclusa. FUJIFILM GFX 100S segna un’innovazione importante nel settore Large Format. Alle dimensioni contenute e al peso, un corpo macchina di soli 900g, combina il meglio della tecnologia “imaging” di FUJIFILM. Si può utilizzare dentro e fuori da uno studio, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Arrivano glidel-In dedicati aGFX, la nuovissima mirrorless medio formato da ben 100 MP con un form factor più compatto e con interessanti funzionalità video Dal 4 marzoal 30 aprile 2021, avvalersi della potenza, versatilità, affidabilità e qualità di scatto diGFXè possibile e altresì conveniente, grazie alla promozione-In del valore di 500iva inclusa.GFXsegna un’innovazione importante nel settore Large Format. Alle dimensioni contenute e al peso, un corpo macchina di soli 900g, combina il meglio della tecnologia “imaging” di. Si può utilizzare dentro e fuori da uno studio, ...

