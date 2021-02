Franceschini “Il 27 marzo riaprono cinema e teatri in zona gialla” (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – cinema e teatri riapriranno il 27 marzo. Lo annuncia il ministro della Cultura Dario Franceschini su twitter: “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –riapriranno il 27. Lo annuncia il ministro della Cultura Dariosu twitter: “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in, la riapertura didal 27, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”.(ITALPRESS).

