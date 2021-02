Franceschini annuncia: cinema e teatri aperti dal 27 marzo in zona gialla (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend”. Lo annuncia su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. CNA-UECI: I CINEMA NON SONO NELLE CONDIZIONI DI RIAPRIRE Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend”. Lo annuncia su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. CNA-UECI: I CINEMA NON SONO NELLE CONDIZIONI DI RIAPRIRE

MgCangelli : RT @fam_cristiana: Il ministro #Franceschini annuncia la riapertura dei teatri e dei cinema, ma solo in #zonagialla, dal 27 marzo. https://… - caremani : RT @fcancellato: Franceschini annuncia apertura di cinema e teatri dal 27/3, 10 minuti dopo che Rezza ha detto che la chiusura delle scuole… - fcancellato : Franceschini annuncia apertura di cinema e teatri dal 27/3, 10 minuti dopo che Rezza ha detto che la chiusura delle… - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica COVID. Franceschini annuncia: riapertura teatri e cinema il 27 marzo in zona gialla - fam_cristiana : Il ministro #Franceschini annuncia la riapertura dei teatri e dei cinema, ma solo in #zonagialla, dal 27 marzo. -