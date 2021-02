Frana cimitero di Camogli: le bare, trasportate dalla corrente, arrivano fino a Genova (Di venerdì 26 febbraio 2021) Frana cimitero di Camogli: le bare arrivano fino a Genova Il terribile crollo che lunedì scorso ha coinvolto il cimitero di Camogli, in provincia di Genova, e che provocato la caduta in mare di almeno 200 feretri, lascia ancora strascichi. I vigili del fuoco hanno recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo di Vesima, subito dopo Genova Voltri. Con ogni probabilità si tratta di una delle salme disperse: il mare da ieri pomeriggio inizia a restituirle, mentre alcuni resti cominciano dolorosamente a essere preda di pesci e gabbiani. I pompieri hanno organizzato una perlustrazione con l’elicottero nel tratto di mare compreso tra Camogli e Genova ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021)di: leIl terribile crollo che lunedì scorso ha coinvolto ildi, in provincia di, e che provocato la caduta in mare di almeno 200 feretri, lascia ancora strascichi. I vigili del fuoco hanno recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo di Vesima, subito dopoVoltri. Con ogni probabilità si tratta di una delle salme disperse: il mare da ieri pomeriggio inizia a restituirle, mentre alcuni resti cominciano dolorosamente a essere preda di pesci e gabbiani. I pompieri hanno organizzato una perlustrazione con l’elicottero nel tratto di mare compreso tra...

