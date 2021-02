FOTO | VIDEO | Gomorra 5, le prime immagini ufficiali dal set (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Sono state rilasciate le prime immagini dal set dell’attesissima stagione finale di ‘Gomorra‘, la serie cult Sky Original prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano. I primi cinque episodi della più famosa tra le serie italiane nel mondo – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 – sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli altri 5 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche i supervisori artistici. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Sono state rilasciate le prime immagini dal set dell’attesissima stagione finale di ‘Gomorra‘, la serie cult Sky Original prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano. I primi cinque episodi della più famosa tra le serie italiane nel mondo – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 – sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli altri 5 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche i supervisori artistici.

disinformatico : Da Marte: l’atterraggio di Perseverance e le foto 3D grazie a Brian May - SeaWatchItaly : Nella quarta puntata del suo video diario per @ilmanifesto, @GiansandroMerli parla con Aniek, il nostro medico di b… - Tg3web : Una donna aveva perso il lavoro come maestra d'asilo dopo che l'ex compagno aveva fatto girare in chat foto e video… - _oxyjeon : ha una collana a forma di cuore con dentro la foto dei genitori,,,,io non- lui ha protetto,best boy - gretavicinelli : @flavxlou DOVE LO TROVO IL VIDEO DI HARRY CHE ATTACCA LA FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO VIDEO Gomorra stagione finale, prime immagini riprese in corso Le prime foto ufficiali e il video di backstage appena rilasciati mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, ...

Ascoli Piceno, Centro per l'Integrazione e Studi Interculturali festeggia 10° compleanno Il vicepresidente Giuseppe Di Caro: "CISI è stata una scoperta continua che interseca forme d'arte all'integrazione sociale, una famiglia che anche tramite foto e video è in grado di raccontare la ...

Scambiava foto e video pedofili: indagato studente sedicenne Il Tirreno Zoe Cristofoli Instagram: bikini da paura | FOTO e VIDEO Altra foto in bikini che mette in mostra un fisico incredibile e altra pioggia di commenti per Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez giocatore ...

'Gomorra 5', le prime immagini del basktage. Le riprese finiranno a maggio | VIDEO Prime immagini dal set della stagione finale di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea dello scrittore di Caserta Roberto ...

Le primeufficiali e ildi backstage appena rilasciati mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, ...Il vicepresidente Giuseppe Di Caro: "CISI è stata una scoperta continua che interseca forme d'arte all'integrazione sociale, una famiglia che anche tramiteè in grado di raccontare la ...Altra foto in bikini che mette in mostra un fisico incredibile e altra pioggia di commenti per Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez giocatore ...Prime immagini dal set della stagione finale di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea dello scrittore di Caserta Roberto ...