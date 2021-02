Formazienda incontra le aziende del Nord-Ovest

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Labitalia) - Le iniziative di riqualificazione delle risorse umane per garantire allela quota di competitività necessaria per superare la crisi indotta dalla pandemia e per tutelare, sul fronte del lavoro, l'occupazione e l'occupabilità delle persone. Ieri sera, il Circolo delle Imprese ha organizzato la conferenza Zoom ‘Reskilling come chiave per rilanciare l'azienda'. Ha introdotto l'incontro Alessandro Fiorentino, presidente del Circolo delle Imprese. Sono intervenuti in qualità di relatori: Rossella Spada, direttore del Fondo; Irene Vecchione, amministratore delegato Tack Tmi; Fabio Papa, responsabile del Centro Studi Circolo delle Imprese. Ha moderato Luca Rampazzo, caporedattore dell'Informatore. Il Circolo delle Imprese è un network che opera nei territori del...